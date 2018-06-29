Develi’de Hafızlık Kuran Kursu’nun temel atma töreni yapıldı

Akif Ersoy Mahallesi Yunus Emre Cami alanı içerisine yapılacak olan 100 kişi kapasiteli erkek hafızlık Kuran Kursu’nun temel atma töreni dualarla yapıldı.

Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi Kaymakamı Murat Duru, Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, Kayseri İl Spor Müdürü Murat Eskici, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü, Develi Müftüsü Zekeriya Koçak, siyasi parti başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin katıldığı temel atma töreni İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kuranı Kerim tilavetinin Merkez Çarşı Cami İmam Hatibi Fatih Arslan’ın yapmasının ardından Develi Müftüsü Zekeriya Koçak kısa bir selamlama konuşması yaparak Kuran’a hizmet için yapılan bu tesise emek ve destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Konuşmasında Diyanet İşleri Başkanlığının ve ona bağlı müftülüklerin faal olmasının hayati önem taşıdığını belirten Develi Kaymakamı Murat Duru, “Eğer yavrularımız, güvenilir yerlerden sağlam ve doğru bilgilerle din eğitimlerini almazlarsa Fetö gibi terör örgütlerinin din istismarına maruz kalınmaktadır. Bu vesileyle böylesi yapıları desteklemek geleceğimiz açısından son derece önemlidir” açıklamalarında bulundu.

Programın son konuşmasını ise İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven yaptı. Kayseri’de ve özelde Develi’deki Kuran Kursları ve onların işleyişleri hakkında bilgiler veren Güven “Develimiz tarihte bir çok alimi, arifi bağrında yetiştirmiş bereketli topraklarımızdandır. İnşallah İmam Hatip ve Cami arasına yapılacak olan Kuran Kursumuzun bu ümmete ve bu millete faydalı olacak alimler yetiştirmesini niyaz ediyorum” dedi. Daha sonra İl Müftüsü Güven’in yaptığı duanın ardından butonlara basılarak 100 kişi kapasiteli erkek hafızlık Kuran Kursunun temeli kesilen kurbanla birlikte atıldı.