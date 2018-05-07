AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Sami Dedeoğlu, İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Develi Kaymakamı Murat Duru, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın da katıldığı programa büyük ilgi gösterildi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Belediyesinin son dört yılda yaptığı hizmetleri anlattı. Doğalgaz , altyapı, arıtma tesisi, yeni hastane, asfaltlama ve çevre yolu genişletme çalışmalarının son durumu hakkında bilgiler veren Başkan Cabbar “İnşallah Develimiz 24 Haziranda yine güçlü bir şekilde Reisimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Devlet Başkanı olması için canı gönülden destekleyecektir. Bu hususta var gücümüzle gayret göstermeye devam ediyoruz. Ayrıca bugün temelini attığımız Engelsiz Yaşam Merkezimiz de Develimizin çehresini değiştirecek önemli bir projedir. Bütün bu hizmetlerin bizlere ulaşmasına vesile olan büyüğümüz Mustafa Elitaş başta olmak üzere, ağabeyimiz Sayın Sami Dedeoğlu’na ve tüm milletvekillerimize şahsım ve tüm Develililer adına bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.

“Söz konusu Develi olunca bütün ayrılıkları bir kenara bırakarak tek vücut olmayı her zaman başarmış Develili hemşerilerimle iftihar ediyorum” diyerek sözlerine başlayan AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu konuşmasına AK Parti hükümetleri döneminde ülkenin ve Develinin kazanımlarından bahsederek “24 Haziran seçimlerinde Develiye yakışır oy oranıyla milletin adamını Devletin Başkanı yapacağız” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş AK Parti hükümetlerinin Türkiye’de büyük çığırlar açtığını belirtti. Elitaş “AK Parti iktidarıyla birlikte ülkemiz insanını klişeleşmiş siyasi vaatlerden kurtarmış olduk. Verdiği sözleri bir bir yerine getiren AK Parti hükümeti yine aynı şekilde karşılığını halkımızdan ziyadesiyle görmüştür. İnşallah 24 Haziranda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Devlet Başkanı yaptığımız takdirde, bütün bu kazanımlar sağlamlaşmış olacak, ve ülkemiz daha büyük başarı ve hizmetlere kavuşacaktır” dedi.

Sonrasında hazırlanan platformda yerini alan milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, oda ve başkanları ile birlikte Engelsiz Yaşam Merkezinin temelinin atılması için butona basıldı.