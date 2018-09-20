Develi'de İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

Develi meydanında Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak'ın çelenk koymasıyla başlayan program Saray Halı İlköğretim okulunda düzenlenen programla devam etti. Programa Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediyesi Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Çiftçi, Okul Müdürleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Develi Kaymakamı Murat Duru "Otuz altı haftalık süreçte en mutlu olduğum hafta ilköğretim haftası çünkü niye diyeceksiniz sanki hayat yeniden doğmuş gibi oluyor. İlköğretim haftasında sokaklarımız evlerimiz cıvıl cıvıl oluyor, sokaklarımızı caddelerimizi hayatımızı eğitimin gölgesi kaplıyor. Çocuklarımızın o sevinçlerini okula gidiş gelişlerini görmek onları yaşamak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. İlköğretim haftası benim için çok önemli, bir haftaya yeniden doğduğum yeniden başladığım bir hafta gibi kendimi ad ediyorum.O yüzden ilköğretim haftalarına hep önem veriyoruz. Hiç üşenmeden ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yapmış olduğu programları es geçmeden, o programları birlikte, o etkinlikleri birlikte yapmaya çalışıyoruz. Eğitim çok önemli, eğitim bildiğiniz gibi yüce yaradan ilk ayetinde oku diyor. Peygamber Efendimiz, ilim Çin'de olsa alınız buyuruyor. Hazreti Ali, bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum diyor. Mustafa Kemal Atatatürk ise, hayatta en hakiki ilim mürşiddir sözlerinden eğitimin önemini anlıyoruz" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Okulların açılmasıyla topluluğumuza adeta bir ruh geldi. Çünkü uzun bir tatilden sonra okullarımız açıldı yavrularımızı okullara gönderdik. Ben yeni öğretim yılını vatanımıza, milletimize, şehrimize hayırlar getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Kıymetli Milli Eğitim Müdürümüzün söylediği gibi sorumluluklarımız çok ağır, çünkü bizler yönetici olarak öğretmenler olarak, veliler olarak, yavrularımızı en iyi şekilde bu toplumumuza vermenin,eğitimli ve kültürlü bir şekilde serpiştirmenin kayıtsız içerisinde olmamız gereken ortamda yaşıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi geleceğimizin teminatı yavrularımız onları bize ne kadar güzel bir şekilde manevi ilimler ile ve eğitimlerle kültürlerle donatarak bu toplumu vazifeleri gönderirsek gelecek toplumumuzda daha kaliteli ve güzel olur bunu yapabilmek için kıymetli misafirlerimiz sayın Kaymakamımızın her zamanki söylediği gibi öğretmen öğrenci üçgeni çok güzel bir şekilde tamamlamamız lazım. Eğer bu zincirin halkalarını da bir tane eksik olan olursa o eğitim camiasında yada eğitim yürüyüşünde emin olun ki aksaklıklar meydana gelir" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ise "Şunu biliniz ki bizler sizler için varız Kadir milletin evlatları dürüst bir nesil olarak yetiştirmek için buradayız, velilerimizin, öğretmenlerimizin, hizmetindeyiz.Çıktığımız bu kutlu yolda Rabbim utandırmasın,çünkü sizlere hizmet ettikçe bizleri biliyoruz ki Yüce mevlamız hem dünyalık hem ahiretlik olarak önümüze açacaktır. Kıymetli öğretmenlerim okul Müdürlerim omuzumuzdaki yükümüz çok ağır vebalimiz gerçekten büyük, genelde konuşmalarımızda benzer şeyleri söylüyoruz, çünkü dava aynı dava,dert aynı dert, türkü Yine bu türkü, sadece değişen sazlarda belki tel değişir, yumruk yine o yumruk, bir varsa el değişir ,çünkü amacımız aynı omuzumuzdaki vebali öğretmenlerimizle idarecilerimiz de paylaştığımız sürece bizim yükümüz hafif ama sizlere olan inancımız güvenimiz tamdır" dedi.