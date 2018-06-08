Develi’de karne heyecanı

Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Develi Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ile birlikte Muammer Kocatürk İlkokulu ve Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulunu ziyaret ederek miniklere karnelerini dağıttı. Karne heyecanını öğrenciler ve velileriyle birlikte yaşayan İlçe protokolü keyifli bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu. Ayrıca Başkan Cabbar öğrencilere ‘Karneni Getir Biletini Al’ isimli karne hediyesinden bahsederek; 8-14 Temmuz tarihleri arasında ilkokul öğrencilerine yönelik saat 13:00’da izletilecek olan ‘Büyülü Kanatlar’ ve gençlere yönelik ise saat 15:00’da gösterilecek ‘Kardeşim İçin Dera’ filmlerine davet etti.