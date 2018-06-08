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08 Haziran 2018 12:35

Develi’de karne heyecanı

Develi ilçe protokolü, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının son gününde öğrencilerin karne heyecanına ortak olmak için okulları gezdi.

Develi’de karne heyecanı

08 Haziran 2018 12:35


Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Develi Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ile birlikte Muammer Kocatürk İlkokulu ve Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulunu ziyaret ederek miniklere karnelerini dağıttı. Karne heyecanını öğrenciler ve velileriyle birlikte yaşayan İlçe protokolü keyifli bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu. Ayrıca Başkan Cabbar öğrencilere ‘Karneni Getir Biletini Al’ isimli karne hediyesinden bahsederek; 8-14 Temmuz tarihleri arasında ilkokul öğrencilerine yönelik saat 13:00’da izletilecek olan ‘Büyülü Kanatlar’ ve gençlere yönelik ise saat 15:00’da gösterilecek ‘Kardeşim İçin Dera’ filmlerine davet etti.




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