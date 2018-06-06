Develi’de kırsal mahallelerdeki çalışmalar devam ediyor

Çalışmalar kapsamında Tombak-Zile Mahalleleri arasındaki çöken bağlantı yolunun dolgusunu yaptıktan sonra sıcak asfalt serimi yapan ekipler, Gazi Mahallesindeki yeni yol açma çalışmalarına ise hız kesmeden devam ediyor. İncesu Mahallesinde deforme olan parke yolları yeniden yapan ekipler ayrıca Zile ve Çaylıca Mahallelerindeki taziye yeri yapım çalışmalarında da sona yaklaştı. Çalışmaların tam gaz devam ettiğini ifade eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, program dahilinde diğer mahallelerde de ihtiyaca göre çalışmaların devam edeceğini belirtti.