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01 Aralık 2017 13:02

Develi’de kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Develi Kaymakamı Murat Duru Başkanlığı’nda yapılan ’Kış Tedbirleri’ toplantısında, olumsuz hava koşullarından vatandaşların etkilenmemesi için kararlar alındı.

Develi’de kış tedbirleri toplantısı yapıldı

01 Aralık 2017 13:02


İlçe Kaymakamlığı’nda düzenlenen toplantı hakkında bilgiler veren Kaymakam Duru, "Kış mevsiminin olumsuz şartlarından insanımızın etkilenmemesi bütün kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamada görevlerini eksiksiz ve etkin yerine getirmeleri için kararlar aldık. Buradan bütün dostlara, kardeşlerime ve Develi’nin Güzel insanlarına kazasız belasız kış geçirmelerini niyaz ediyorum" dedi.


Kış Tedbirleri toplantısında, "İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu, Jandarma Komutanı Mustafa Mardar, Emniyet Müdürü Yaşar Osman Arslan, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Sağlık Müdürü Muhammed Burak Yücel, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Temsilcisi Mustafa Çiftçi, Karayolları 66. Şube Şefi Oğuz Gündoğdu hazır bulundu.




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