Develi’de kurumlar arası şampiyonu Güvenlik Güçleri oldu

15 takımın katıldığı turnuvada final maçında Anadolu Spor’u mağlup eden Emniyet Güçleri, şampiyonluğa ulaştı. Kaymakam Duru yaptığı açıklamada; "15 takımın katılımı ile düzenlediğimiz Kurumlararası Kaymakamlık Voleybol Turnuvası sonuçlandı. Öncelikle sporun yanında dostluk, sevgi, saygı, birlik ve beraberlik kazanarak kupa sahibini buldu. Sıralama ise birinci Güvenlik Güçleri Spor, ikinci Anadolu Spor ve üçüncü Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Spor oldu. Takımlarımıza kupalarını sırası ile verdik. Turnuvaya katılan bütün takımlarımıza, oyunculara, il ve ilçe gençlik ve spor müdürlerimiz Murat Eskici’ye, Adem Demir’e ve 1 ay boyunca takımlarını destekleyen seyircilere çok teşekkür ediyorum. Her alanda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spor faaliyetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Şampiyonluk Kupasını İlçe Kaymakamı Murat Duru verdi.