Develi’de Mevlid Kandili programına yoğun ilgi

Muhammed’in dünyaya gelişinin 1447. Yılı dolayısıyla Develi Belediyesi ile İyi Dersler Okulları’nın ortaklaşa düzenlediği Mevlid Kandili Programı Mustafa Aksu Kültür Merkezinde yapıldı.

Develililerin yoğun katılım gösterdiği program Kuran’ı Kerim tilavetiyle başladı. Sonrasında okul öğrencilerinin şiir, ilahi ve tiyatro gösterileriyle devam eden programın konuşmacısı ise herkesin yakından tanıdığı araştırmacı-yazar Senai Demirci oldu. ‘Nebi’nin İzinde’ başlıklı sunumunda Peygamber’in hayatından ibretlik kesitler sunan Demirci “Kendisini rol model almamız için gönderilen alemlere rahmet Efendimiz (as)’ı anmaktan ziyade anlamaya daha muhtacız. İçinde yaşadığımız bunca sıkıntının ve buhranın içinden ancak O’nun (sav) ahlakıyla ahlaklanabilirsek kurtulabilir, dünyamızı da ahiretimizi de mamur edebiliriz” dedi.

Programın sonunda kitaplarını da imzalayan Senai Demirci’ye Develi Belediye Başkan Yardımcısı katılımlarından dolayı Türk Bayrağı hediye etti.