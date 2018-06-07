Develi’de öğretmenler için ödül töreni düzenlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen programa Develi Kaymakamı Murat Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı. Kaymakam Duru, açılış konuşmasında, “2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde çalışkanlıklarıyla, verimlilikleriyle; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif projeleriyle başarılı olmuş baş tacı 90 öğretmenimizi başarı belgesi ile ödüllendirdik. Atalarımızın dediği gibi marifeti olanlar mutlaka iltifata tabi tutulmalıdır.Bu gerçeklikten yola çıkarak bir gözümüzden diğer gözümüze sakındığımız, geleceğimiz her şeyimiz çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizi tekrar tebrik ediyorum” dedi.