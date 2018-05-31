Develi’de parke çalışmaları devam ediyor

Belediyeye bağlı ekiplerin kırsal mahallelerde yürüttüğü parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında alt yapı ve kış yağışlarından dolayı zarar görmüş Çomaklı Mahallesindeki sokakları parke ile kaplayan ekipler, Sarıca Mahallesinde de parke için zemin hazırlıklarında sona yaklaştı. Sarıca mahallesinin parkesinin de en kısa sürede tamamlanıp mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getireceklerini belirten ekipler benzer çalışmaların program dahilinde diğer mahallelerde de devam edeceğini belirtti.