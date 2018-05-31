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31 Mayıs 2018 11:38

Develi’de parke çalışmaları devam ediyor

Develi Belediyesine bağlı ekiplerin Çomaklı ve Sarıca mahallelerinde parke çalışmaları devam ediyor.

Develi’de parke çalışmaları devam ediyor

31 Mayıs 2018 11:38


Belediyeye bağlı ekiplerin kırsal mahallelerde yürüttüğü parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında alt yapı ve kış yağışlarından dolayı zarar görmüş Çomaklı Mahallesindeki sokakları parke ile kaplayan ekipler, Sarıca Mahallesinde de parke için zemin hazırlıklarında sona yaklaştı. Sarıca mahallesinin parkesinin de en kısa sürede tamamlanıp mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getireceklerini belirten ekipler benzer çalışmaların program dahilinde diğer mahallelerde de devam edeceğini belirtti.




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