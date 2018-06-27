Develi’de Plaj Voleybolu Turnuvası Başladı

Plaj Voleybolu turnuvasına Develi Anadoluspor, Şahınadır, Gençlik Hizmetleri ETK spor, Erciyes Voleybolspor, İzzet Öksüzkayaspor, Sahabiyespor, Demirkaramancıspor, Develi Gençlik Hizmetlerispor olmak üzere sekiz takım katıldı. Devalispor ve Şahinspor arasındaki ilk maçı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İl Spor Müdürü Murat Eskici’de izledi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar turnuva öncesinde yaptığı açıklamasında, "Evet bugün Develimiz renkli güzel bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Develimizde plaj yok ama plaj voleybol turnuvasına ev sahipliği yapıyoruz. Bizler Develi Belediyesi olarak da böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bunun için elimizden gelen gayretleri gösterdik. Çünkü gençlerimizi seviyoruz, sporu seviyoruz ve özellikle voleybolda Develide çok güzel bir sevgi seli var. Hatta Develi Belediyemizin sizlerinde bildiği gibi ikinci ligde voleybol takımı var. O yüzden bizler böyle bir fırsat çıktığında bunu Develi Belediyesi sponsorluğunda Develide yapmak istedik. Elimizden gelen gayretleri gösterdik. Şu anda da sporcularımız geldi, bugün maçlarımız başlıyor, ben turnuvamızın ilçemizde yapılmasına vesile olan Spor İl Müdürümüz Murat beye huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum ve son olarak da Develi Belediyesi olarak voleybol başta olmak üzere tüm spor branşlarına, gençlerimize olan desteğimiz artarak devam edecek." dedi.

Kayseri İl Spor Müdürü Murat Eskici ise, "Öncelikle Develi Belediye başkanımıza spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Denizi olmayan bir ilçenin plaj voleybolu müsabakasına ev sahipliği yapması bizleri ziyadesiyle mutlu etti" ifadesinde bulundu.

Eskici, "Develi Belediyesi sporda öncü bir belediye, Başkan bey sağ olsun bu anlamda çok büyük katkıları ve destekleri oluyor. Bizimle il müdürlüğümüzle çok iyi çalışıyor. Bu iyi çalışmanın neticesi zaten halka ve spora yansıyor" diyerek şunları söyledi:

"Develi Belediyesinin ikinci ligde spor takımı var, bu takım Develiyi Türkiye’de ikinci ligde temsil ediyor. Yine aynı şekilde bugün plaj voleybolunda Develiden 3 takım katılması şehirden 5 takım katılması, Develinin bu spora ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi olarak düşünüyorum. Spor demek kardeşlik demek birlik demek beraberlik demek, ilçede birliği beraberliği sağlamanın ve spora hizmet etmenin en güzel yolu’da spora ve sporcuya destek vermekten geçiyor. Bu plaj voleyboluna katılan gençlerimiz burada üç gün kıyasıya bir mücadele yapacaklar, üç günden sonra bu sekiz takımımız başarılı olan sporcularımız inşallah ilimizi Sinop’da yapılacak Türkiye şampiyonasında temsil edecekler. Ben bu müsabakaların hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyor, sayın başkanımıza da desteklerinden ve gayretlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum."