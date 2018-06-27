Develi’de Plaj Voleybolu Turnuvası Başladı

Plaj Voleybolu turnuvasına Develi Anadoluspor, Şahınadır, Gençlik Hizmetleri ETK spor, Erciyes Voleybolspor, İzzet Öksüzkayaspor, Sahabiyespor, Demirkaramancıspor, Develi Gençlik Hizmetlerispor olmak üzere sekiz takım katıldı. Devalispor ve Şahinspor arasındaki ilk maçı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’de izledi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar turnuva öncesinde yaptığı açıklamasında, "Bugün Develimiz renkli güzel bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Develimizde plaj yok ama plaj voleybol turnuvasına ev sahipliği yapıyoruz. Bizler Develi Belediyesi olarak da böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bunun için elimizden gelen gayretleri gösterdik. Çünkü gençlerimizi seviyoruz, sporu seviyoruz ve özellikle voleybolda Develide çok güzel bir sevgi seli var. Hatta Develi Belediyemizin sizlerin de bildiği gibi ikinci ligde voleybol takımı var. O yüzden bizler böyle bir fırsat çıktığında bunu Develi Belediyesi sponsorluğunda Develide yapmak istedik. Elimizden gelen gayretleri gösterdik. Şu anda da sporcularımız geldi, bugün maçlarımız başlıyor, ben turnuvamızın ilçemizde yapılmasına vesile olan Spor İl Müdürümüz Murat beye huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum ve son olarak da Develi Belediyesi olarak voleybol başta olmak üzere tüm spor branşlarına, gençlerimize olan desteğimiz artarak devam edecek" dedi.

Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise, "Öncelikle Develi Belediye başkanımıza spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Develi Belediyesi sporda öncü bir belediye, Başkan bey sağ olsun bu anlamda çok büyük katkıları ve destekleri oluyor. Bizimle il müdürlüğümüzle çok iyi çalışıyor. Bu iyi çalışmanın neticesi zaten halka ve spora yansıyor. Denizi olmayan bir ilçenin plaj voleybolu müsabakasına ev sahipliği yapması bizleri ziyadesiyle mutlu etti" ifadelerini kullandı.