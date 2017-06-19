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19 Haziran 2017 11:42

Develi’de Ramazan Programı Coşkusu

Develi Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinin konuğu ödüllü program yapımcısı ve şair Talha Bora Öge oldu.

Develi’de Ramazan Programı Coşkusu

19 Haziran 2017 11:42


Nam-ı Diğer Gölge olarak ün yapan Talha Bora Öge şiir ve türkü gecesi programının sunuculuğunu ise bir diğer radyo programcısı Fatma Beyza Gündoğan yaptı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın da teşrif ettiği program, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve Develililerin yoğun katılımıyla Cumhuriyet Meydanında yapıldı. Develi’ye ilk kez gelmekten duyduğu heyecanı dile getiren Öge “Başta Başkanımız Mehmet Cabbar Bey olmak üzere beni sizlerle tanıştıran herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Sizler Seyrani gibi şiirde zirve yapmış bir değere sahip olduğunuz için şiirin kadri kıymetini çok iyi bilirsiniz” dedi. Radyo programlarında okuması için kendisine Seyrani Divanı hediye edilen Öge, Develililere şiir ve türkü ve muhabbet dolu bir gece yaşattı.


Programa ev sahipliği yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, “Develililer olarak bizler huzur içerisinde Ramazan ı Şerifimizi idrak ediyoruz aynı huzuru yurdumuzun ve tüm ümmet coğrafyamızın diğer yerlerine naşip olması temennisiyle hepinizin güzel bir akşam geçirmenizi diliyorum” diye konuştu. Programın sonunda Talha Bora Öge’ye teşekkür için Türk bayrağı hediye eden Başkan Cabbar Develi Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında tertip ettiği güzel programları Develililerle buluşturmaya devam edeceğini belirtti.




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