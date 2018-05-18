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18 Mayıs 2018 15:31

Develi’de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Develi’de 24 Haziran seçimleri öncesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Develi’de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

18 Mayıs 2018 15:31


Develi Kaymakamlığında Develi Kaymakamı Murat Duru Başkanlığında ki toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Mandar, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Çiftçi ve siyasi parti temsilcileri katıldı.


Develi Kaymakamı Murat Duru, toplantıda yaptığı konuşmada, "24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için Develi’mizde ve vekaleten görev yaptığım Yahyalı’mızda seçimlere girecek siyasi parti ilçe başkanlarımızın, emniyet müdürlerimizin, jandarma komutanlarımızın ve seçim müdürlerimizin katılımlarıyla ayrı ayrı seçim güvenliği toplantılarımızı yaptık. Toplantılarımızda mevcut yasalarımız, yüksek seçim kurulunun ve Kayseri Valiliğimizin aldığı kararlar çerçevesinde seçimlerin sevgisiyle, saygıyla, birlikle ve beraberlikle ve karşılıklı hoşgörüyle, centilmenlikle tamamlanması için ilke kararları aldık. Aldığımız kararlar her iki ilçemize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yine 24 Haziran 2018 seçimlerinin Hakkari’den Edirne’ye kadar 81 milyon Necip Büyük Türk Milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum"dedi.




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