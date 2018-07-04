Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 14:40

Develi’de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Develi’deki sıcak asfalt çalışmaları Harman mahallesinde devam ediyor.

Develi’de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

04 Temmuz 2018 14:40


Mahalle içerisine 10 bin ton civarında sıcak asfalt atacak olan ekipler, mahalle içerisindeki bütün sokakları sıcak asfaltla kaplayacaklar.


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileten mahalle sakinleri hizmetlerden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.


Develi Belediye Başkanı Mehmer Cabbar da, “Bir mahallemize daha verdiğimiz sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Program doğrultusunda ve bir aksama yaşanmadan sıcak asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede alt yapı çalışmaları tamamlanmış bütün yollarımız benzer güzelliğe kavuşacaktır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç