Develi’de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Mahalle içerisine 10 bin ton civarında sıcak asfalt atacak olan ekipler, mahalle içerisindeki bütün sokakları sıcak asfaltla kaplayacaklar.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileten mahalle sakinleri hizmetlerden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Develi Belediye Başkanı Mehmer Cabbar da, “Bir mahallemize daha verdiğimiz sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Program doğrultusunda ve bir aksama yaşanmadan sıcak asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede alt yapı çalışmaları tamamlanmış bütün yollarımız benzer güzelliğe kavuşacaktır” dedi.