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01 Aralık 2017 14:00

Develi’de ‘Sosyal Destek Projesi’ uygulama toplantısı yapıldı

Develi’de yaşayan dezavantajlı aileler için ‘Sosyal Destek Projesi’ ilk uygulama toplantısı yapıldı.

Develi’de ‘Sosyal Destek Projesi’ uygulama toplantısı yapıldı

01 Aralık 2017 14:00


Toplantıya Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu ve kurum müdürleri katıldı. Develi Kaymakamı Murat Duru, konuyla ilgili açıklamasında, “İlçemizde yaşayan dezavantajlı aileler için hazırlanan daha önce görev yaptığım ilçelerinde örnek gösterilen Sosyal Destek Projesi’ çalışmamamızın ilk uygulama toplantısını bugün gerçekleştirdik. Evde bakıma muhtaç kişilerin, engelli insanlarımızın, alkol ve madde bağımlıların, dul ve yetimlerin, parçalanmış aile çocuklarının durumları gibi konuları görüştük. Bu projemiz ilk meyvesini bugün görüştüğümüz dezavantajlı ailelerimizin sorunlarına derman olmakla verdi. İnşallah bundan sonra da dezavantajlı ailelerimizin ve Develimizin Güzel İnsanları Hemşerilerimin derdine derman olmaya devam edeceğiz” dedi.




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