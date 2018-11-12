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Develi'de trafik kazası:4 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre İbrahim Ağa Mahallesi Elbiz Köşkpınar yolunda meydana gelen trafik kazasında 38 TL 399 plakalı araç ile 38 TE 375 plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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