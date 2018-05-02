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02 Mayıs 2018 17:22

Develi’de Tübitak Bilim Fuarı Sergisi açıldı

Kayseri’nin Develi İlçesi’nde 4006 Tübitak Bilim Fuarı sergisi açıldı.

Develi’de Tübitak Bilim Fuarı Sergisi açıldı

02 Mayıs 2018 17:22


Develi Toki Erciyes İlköğretim Okulu Çocuklara ve öğrencilere projenin nasıl yapıldığını öğretmek ve araştırma, geliştirme yönünde bilinçlendirmek için 4006 Tübitak Bilim Fuarı sergisi açtı. Sergiye Develi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak,Okul Müdürü Süleyman Önder, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Sergi açılışını Belediye Başkan Yardımcısı İslamoğlu, Milli Eğitim Müdürü Toprak ve Okul Müdürü Önder yaptı. açılışın ardından ilçe protokolü sergiyi gezerek öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Başkan Yardımcısı İslamoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Toprak sergide emeği geçenlere teşekkür etti.




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