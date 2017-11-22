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22 Kasım 2017 13:42

Develi’de uyku bozukluğu semineri

Develi Belediyesi’nin Develi halkının sağlık bilincini artırmak adına yürüttüğü sağlık söyleşileri tüm hızıyla devam ediyor.

Develi’de uyku bozukluğu semineri

22 Kasım 2017 13:42


Develi Belediyesi ile Acıbadem Kayseri Hastanesinin ortaklaşa düzenlediği sağlık seminerleri kapsamında son olarak “Uyku Bozuklukları ” hakkında konuşuldu. Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Hatice Köse Özlece, slaytlar eşliğinde yaptığı sunumda uykunun insan için öneminden ve uyku bozukluğundan kaynaklanan hastalıkların çeşitlerini, sebeplerini ve tedavi süreçlerini anlattı. Sunumunun ardından dinleyicilerin sorularını da yanıtlayan Dr. Özlece’ye Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü Türk Bayrağı hediye ederek güzel sunumundan dolayı teşekkür etti.




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