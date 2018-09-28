Develi'de üzüm pekmezi yapımı başladı

Kasa ve kovalara özenle yerleştirilen üzümlerden bir bölümünü yemek için ayıran ve yaptıkları pekmezlerin satışını da yapan üreticiler, kalan üzümleri çuvallara koyup küçük havuzlarda eziyor. Elde edilen üzüm suyu daha sonra bağ çubuğu ve odunun yakıldığı ocakta büyük kazanlar içinde saatlerce kaynatılıyor. İmece usulü yapılan zahmetli serüvende, kimi ateşin gücünü kaybetmemesi için çubuk atmaya devam ederken, kimi de yüzeye çıkan köpükleri ayrıştırıyor. Lezzetli üzümlerden elde edilen şıra, yavaş yavaş koyulaşarak istenen kıvama ulaştığında kovaya alınıyor. Boşalan kazana yeniden üzüm suyu konularak aynı işlem tekrar ediliyor.

Develi'de organik pekmez üretiminin bir gelenek haline geldiğini ve çok kaliteli pekmezler üretildiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Artık yazın sıcak günlerini geride bıraktık. Ve bağcılar için ürünleri toplayıp şehre dönme zamanı geldi. Tabi bir ürünü dikmek, büyütmek ve ondan mahsul elde etmek bin bir emekle, zahmetle oluyor. Uzun uğraş ve zahmetler sonucu el işçiliği ile tamamen doğal yollardan hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilen pekmezlerimiz kış mevsiminde her derde deva olarak kullanılır. Rabbimden mahallelerde imece usulüyle yapılan pekmezlerimizin bereketli olmasını ve ağız tadıyla yenmesini diliyorum” dedi.