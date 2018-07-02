Develi’de Yatılı Kur’an Kursu temeli atıldı

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi ve Tomarza İlçe Müftüleri Zekeriya Koçak ile Ahmet Tepe, sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri ile Develi halkının katıldığı tören, Develi Merkez Camii İmam Hatibi Fatih Arslan tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Kur’an Kursunun bir külliye gibi hizmet vereceğini söyleyen Kaymakam Murat Duru, “Bir tarafında cami, bir tarafında imam-hatip, bir tarafında ortaokul. Gerçekten eğitim yuvası olacak. Bu bölge, hem eğitim yuvası hem manevi değerlerimizi öğreten merkez haline geldi. Burada, Develimizin gelenek ve göreneklerine bağlı, inançları sağlam yavrularımız yetişecek. Bu binanın yapılmasına vesile olan Diyanet Vakfımıza, İl Müftülüğümüze, Develi Belediyemize ve ismini zikretmeyeceğimiz iş adamlarımıza çok teşekkür ederim. Bu güzel yerin Develimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

İl Müftüsü Güven ise, yatılı Kur’an kursunun Develi’ye hayırlı olmasını temenni ederek, “Kur’an’a hizmet vasıtasıyla bir temel atıyoruz. Hepiniz törenimize hoş geldiniz. Develi, içinden çıkardığı ilim ve irfan sahibi kimselerle bildiğimiz bir ilçemizdir. Bizler, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sadece camilerimizle değil, yurdumuzun dört bir tarafında Kur’an kurslarımızla da halkımıza hizmet ediyoruz. Özellikle Kur’an kurslarımız içerisinde yatılı ve hafız yetiştirenler önem arz etmektedir. Kayserimizde şu anda toplam 16 adet yatılı eğitim veren Kur’an kursumuz bulunmaktadır. Buralarda 1500’ün üzerinde öğrencimiz hizmet alıyor. Yine diğer Kur’an kurslarımızdan da on binlerce hanımefendi ve 04-06 yaş aralığındaki çocuklarımız hizmet almaktadır. Temelini attığımız yatılı Kur’an kursumuzda, proje okulu olarak hem imam-hatip ortaokulu okuyacaklar hem de burada hafızlık eğitimi alacaklar. Ayrıca mahallemize hizmet etmek için hem 04-06 yaş grubu çocukların hem de yetişkin hanımefendilerin devam etmesi için kurslarımız olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven tarafından yapılan dua sonrası Develi yatılı Kur’an kursunun temeli atıldı. İl Müftüsü Güven, temel atma töreni sonrası Develi İlçesi Merkez Camii’nde vaaz verip Cuma hutbesini okudu. Namaz çıkışında hazır bulunan cenaze namazını kıldırdı. Öte yandan inşaatı tamamlanan Mümin Dulun Kur’an Kursu’nu ziyaret eden Güven, buradaki öğrencilerle bir müddet sohbet etti. Daha sonra Kur’an kursu yetkililerinden kursun işleyişi ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.