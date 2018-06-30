Develi’de Yaz Okulları açılıyor

Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’nin de katıldığı tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından protokol konuşmalarıyla devam etti. Kaymakam Duru’nun sporun ruh ve beden sağlığı için önemini belirten konuşmasının ardından Başkan Cabbar’da Develi’yi sporda bir marka haline getirmek için gayret verdiklerine değindi.

Kayseri Gençlik Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı öğrencilerin cimnsatik, güreş ve okçuluk gösterilerinin sergilendiği açılış töreninde Dev Ali Gençlik Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı öğrenciler de tekvando gösterilerinde bulundu.