Develi'de Yeniden Diriliş Konferansı

Develi Belediyesi Yahyalı TÜGVA ile birlikte Mustafa Aksu Kültür Merkezinde Eski Milletvekili Konuşmacı Yazar Şevki Yılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı Yeniden Diriliş konferansı düzenledi.

Konferansa Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, Konuşmacı Yazar Şevki Yılmaz, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konferans Kur'an tilaveti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Yazar Şevki Yılmaz konuşmasında, Peygamber efendimizden (S.A.V.) bugüne yaşanan önemli olaylar hakkında bilgi vererek konuşmasına şöyle devam etti;

"Bizi biz yıkarız, biz bizi yersek zaten düşmanın bizi yemesine gerek yok. Biz bizi yemezsek düşman bizi yiyemez. Açık ayetler var. Allah (C.C.) garantisi var. Yenildiğimiz savaşların tamamında içeriden çökertilmişiz. Bir ayeti kerimede Allah (C.C.) 'asla kafirlere yol verilmeyecek' buyuruyor. Peki Afganistan ve Suriye'ye nasıl yol verildi? Allah yol vermedi, müminler yol verdi. Hala bir kaç grup kendi arasında savaşıyor. Hasanlar birbirini vuruyor, Hanslar seviniyor." Şevki Yılmaz konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek devlete sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Programın sonunda Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Yazar Şevki Yılmaz'a, programa yoğun katılım gösteren Develi halkına ve programda emeği geçen herkese teşekkür etti.