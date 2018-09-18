Develi'de yol çalışmaları sürüyor

Develi'de Yeni Mahalle ve İnönü Caddesinde yol çizgi çalışması, Camicedit ve Aşağı Everek Mahallelerinde de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Yeni Mahallede ve İnönü Caddesinde yol çizgi çalışmalarını devam ettiren ekipler, sıcak asfalt çalışması tamamlanan diğer mahallelerde de çalışmaların hızla devam edeceğini belirtti.

Öncesinde Yukarı Develi yolunda, M. Asım Köksal Mahallesi Paksoy Caddesinde, M. Akif Ersoy Mahallesinde, Harman Mahallesinde, Yeni Mahallede ve İbrahim Ağa Mahallesinde sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler Camicedit ve Aşağı Everek Mahallesindeki çalışmalarda sona geldi.

Toplamda 3 bin ton sıcak asfalt serimi yapan ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Cabbar “Alt yapı çalışmaları ve sonrasında zemin çalışmaları tamamlanmış olan Aşağı Everek ve Camicedit Mahallemizdeki sıcak asfalt çalışmalarının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mahallelerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Develi tarihimizin en büyük sıcak asfalt ihalesini yaparak bozuk tek bir yol dahi bırakmayacağız demiştik ve bu yöndeki çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. İnşallah en kısa sürede ihtiyaç hasıl olan diğer cadde ve mahallelerimizdeki çalışmaları da tamamlayıp Develimize yakışır bir görünüm kazandıracağız” dedi.

Mahalle sakinlerinin büyük beğenisini kazanan çalışmalar esnasında mahalle sakinleriyle de hasbihal eden Başkan Cabbar, “Hizmet etmekten onur duyduğum hemşerilerimizin yüzünü güldüren, sıkıntılarını gideren proje ve hizmetlerimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.