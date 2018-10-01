Develi'de yufka ekmekler imece usulüyle hazırlanıyor

Develi'de kış sofralarının vazgeçilmezlerinden olan yufka ekmek, imece usulüyle ev hanımlarının maharetli ellerinde oklavalarla ince ince açılarak tandır ateşinde pişiriliyor ve kış boyu sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Develi ve köylerinde ev hanımları, yaklaşan kış öncesi komşuları ile birlikte imece usulü kışın tüketecekleri yufka ekmeği hazırlıklarına başladı. Kışın yiyecekleri ekmeği şimdiden hazırlayan ev hanımları, aynı zamanda aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Sabah erken saatlerde bir araya gelen kadınların bazıları hamur yoğurup bezeler hazırlıyor, bazıları da oklava ile yufka açıp tandırda yufkaları pişiriyor. Akşam geç saatlere kadar hazırlanan yufka ekmekler, kış boyu tüketilmek üzere kilerlerde muhafaza ediliyor. Somun ekmeğe göre ufka ekmeğin ömrünün daha uzun olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Yufka ekmekler somun ekmeklere göre hem lezzetli hem de daha uzun ömürlü oluyor. Çünkü istediğiniz kadar ıslatıp tüketebiliyorsunuz. Develi'deki kış hazırlıklarının önemli güzelliklerinden olan yufka ekmek yapımında hanım kardeşlerimiz güzel muhabbetler edip türküler söyleyerek, birlik beraberlik içinde ihtiyaçlarını gidermiş olurlar. Develimiz de hala bu güzelliklerin yaşıyor ve yaşatılıyor olmasını çok önemsiyoruz. Hanım kardeşlerimize hazırlıklarında kolaylıklar diliyor, yaptıkları yufka ekmekleri aileleriyle afiyetle yemelerini niyaz ediyorum” dedi.