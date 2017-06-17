Develili AK Partililer iftar etkinliğinde buluştu

Programa AK Parti Kayseri İl Başkanı Cahit Özden, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Durukan ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar Yemeğinden sonra Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Ak Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Durukan bir konuşma yaptı.

İlçede doğalgaz, güneş enerjisi santrali, engelsiz yaşam projesi gibi önemli projeleri hayata geçirmek için uğraş verdiklerini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Develimizin daha yaşanabilir bir yer olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir yandan doğalgaz projesi ile uğraşırken diğer yandan alt yapıyı da tamamen değiştirdik. Kanalizasyon borularını değiştirdik elektrik hatlarını yer altına aldık. Telekom hatlarını yeniledik. Bu çalışmalar esnasında bozulan yollarımızda hem parke hem de asfaltlama yaptık. İnşallah yol yapım ve bütün çalışmalarımız bu yıl da devam edecek. Yine sizlerden aldığımız destekle Aksu Mesire Alanı, Kadın Ve Gençlik Merkezi, Atıksu Arıtma Tesisi,muayene istasyonu ve Homurlu Şelalesi gibi projelerimizi bir bir hayata geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

“Develimiz için var gücümüzle çalışıyoruz”

Develi’mizin vizyon projelerinden olan ve Develi tarihinde bir ilk olan güneş enerjisi santrali ne başladık. Bu projeyle belediyemizin elektriğini ücretsiz üreteceğiz. En önemli projelerimizden biri de ambalajları toplama projesi. Bu projede bize maddi manevi destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki Bey’e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Diğer bir projemiz de Engelsiz Yaşam Projesi. Projemizi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına sunduk ve onaylandı, iki ay sonra da ihalesi yapılacak. Projenin bedelinin tamamı Bakanlık tarafından karşılanacak. Yine pazar yeri inşaatımız da devam ediyor. Alt yapısı olmayan on köyümüzün alt yapı ihalesi yapıldı ve beşinin çalışmalarına başlandı, kalanına da Ramazan Bayramından sonra başlanacak. Develimizin en büyük projelerinden olan 150 yataklı hastanemizin ihalesi yapıldı inşallah yakın bir zamanda inşaatına başlanacak. Develimiz için yapılan projelerin gerçekleşmesinde emeği geçen Kayseri İl Başkanımıza Kayseri Milletvekilimiz Sami Dedeoğlu’na Çevre ve şehircilik Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi

“AK Partili olmak kibirden uzak durmaktır”

AK Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Durukan ise, “AK partili olmak bugünden yarına inşa etmektir, kibirden uzak olmaktır, bizi biz yapan budur, yarınımız bugünden daha iyi olacaktır. Ülkemizde 15 Temmuz gibi bir hain girişimin yaşadı, asker elbisesi giymiş hainler ülkemiz insanına ateş açtılar, tankların altına yatan tanka topa tüfeğe göğsünü siper eden bu aziz millet bu hainleri asla affetmeyecektir. AK Parti hükümeti ile birlikte güçlü iktidar daima istikrar atılım gelişme ve refah dönemi başlamıştır. 2001’den bu yana Parti teşkilatında görev almış bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yeniden başlayarak yola devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.