Develililer İftar Yemeğinde Buluştu

Katılımın yüksek olduğu yemekte dernek yönetim kurulu, üyeler, aileleri ve protokol davetlileri hazır bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın üyelerin dernek faaliyetlerine katılımının öneminden bahsederek, “Derneğimizin en önemli amaçlarından biri üyelerimiz arasındaki birlik ve beraberliği, dayanışmayı artırmaktır. Tüm üyelerimizi, özellikle genç arkadaşlarımızı aramızda görmek istiyoruz. İftar sofrasının sıcak atmosferinin hep devam etmesini diliyorum. Artık son günlerini yaşadığımız Ramazan ayının bereketinin ve manevi havasının bir kuşak gibi tüm İslam âlemini ve memleketimizi sararak bir yıl boyunca etkisini devam ettirmesini diliyorum. Derneğimize maddi, manevi katkılarını esirgemeyen hemşeri ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte Ramazan Bayramına sağlık, sıhhatle kavuşmayı niyaz ediyor, hepinizin bayramını şimdiden tebrik ediyorum.” dedi.

Başkan Özyalçın konuşmasında derneğin yeni dönemde yapacağı çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.