Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 12:05

Develililer İftar Yemeğinde Buluştu

Kayseri Develiler Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından üyelerine birlik ve beraberliği artırarak kaynaşma sağlamak amacıyla iftar yemeği verildi.

Develililer İftar Yemeğinde Buluştu

21 Haziran 2017 12:05

Katılımın yüksek olduğu yemekte dernek yönetim kurulu, üyeler, aileleri ve protokol davetlileri hazır bulundu.


Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın üyelerin dernek faaliyetlerine katılımının öneminden bahsederek, “Derneğimizin en önemli amaçlarından biri üyelerimiz arasındaki birlik ve beraberliği, dayanışmayı artırmaktır. Tüm üyelerimizi, özellikle genç arkadaşlarımızı aramızda görmek istiyoruz. İftar sofrasının sıcak atmosferinin hep devam etmesini diliyorum. Artık son günlerini yaşadığımız Ramazan ayının bereketinin ve manevi havasının bir kuşak gibi tüm İslam âlemini ve memleketimizi sararak bir yıl boyunca etkisini devam ettirmesini diliyorum. Derneğimize maddi, manevi katkılarını esirgemeyen hemşeri ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte Ramazan Bayramına sağlık, sıhhatle kavuşmayı niyaz ediyor, hepinizin bayramını şimdiden tebrik ediyorum.” dedi.


Başkan Özyalçın konuşmasında derneğin yeni dönemde yapacağı çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:55
  • Güneş :05:07
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:47
  • Akşam :20:14
  • Yatsı :22:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!