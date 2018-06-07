Devlet Bahçeli’ye Coşkulu Karşılama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstişare toplantısı öncesinde Zabıta Kontrol noktasında karşılandı. Karşılamada MHP İl Başkanı Serkan Tok, MHP İkinci sıra milletvekili adayı Baki Ersoy ve diğer MHP Kayseri Milletvekili adayları da bulundu.

Ardından Bölge İstişare Toplantısının yapılacağı Kadir Has Spor Salonu’na geçen MHP lideri burada da partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

Salonu hınca hınç dolduran partililerin büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Devlet Bahçeli, Meksika’nın Cancun şehrinde düzenlenen Muay Thai şampiyonasında Dünya Şampiyonu olan Ali Doğan’ı tebrik etti.