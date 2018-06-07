Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 18:25

Devlet Bahçeli’ye Coşkulu Karşılama

Bölge İstişare Toplantısı için Kayseri’ye gelen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partililer tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.

Devlet Bahçeli’ye Coşkulu Karşılama

07 Haziran 2018 18:25


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstişare toplantısı öncesinde Zabıta Kontrol noktasında karşılandı. Karşılamada MHP İl Başkanı Serkan Tok, MHP İkinci sıra milletvekili adayı Baki Ersoy ve diğer MHP Kayseri Milletvekili adayları da bulundu.


Ardından Bölge İstişare Toplantısının yapılacağı Kadir Has Spor Salonu’na geçen MHP lideri burada da partililer tarafından coşkuyla karşılandı.


Salonu hınca hınç dolduran partililerin büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Devlet Bahçeli, Meksika’nın Cancun şehrinde düzenlenen Muay Thai şampiyonasında Dünya Şampiyonu olan Ali Doğan’ı tebrik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç