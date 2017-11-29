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29 Kasım 2017 13:39

“Devlet Kurumlarına Olan Yoğun İlgi Girişimciliği Öldürüyor”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansta deneyimlerini paylaştı.

“Devlet Kurumlarına Olan Yoğun İlgi Girişimciliği Öldürüyor”

29 Kasım 2017 13:39


Konferansa kendisi ve şirketi hakkında bilgi vererek başlayan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Ar-Ge Merkezleri hakkında öğrencilere bilgiler vererek, hem Ar-Ge merkezleri hem üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi hem de teknolojik ürünler üretilmesi noktasında devletin her türlü desteği verdiğini söyledi.


Günümüzde gençlerin sanayi yerine devlet kurumlarını tercih etmelerinin girişimciliği öldürdüğüne dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, “KPSS’ye bu kadar yoğun ilgi olması bizleri gerçekten üzüyor. Her yıl 1 milyon gencimize iş bulmak zorundayız. Her yıl devletin 1 milyon kişiyi istihdam etme şansı olmadığını bilmemiz gerekli. Tabi devletinde ihtiyacı var ama buralara bu kadar yoğun ilgi olmasının girişimciliği öldürdüğünü düşünüyorum. Arkadaşlarımızın bu konuda biraz daha hassas olması, kendi işlerini kurma ve sanayi tesislerinde çalışma noktasında gayret göstermesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.


Yeni mezun mühendislerde öz güven eksikliği olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Aslında sizler çok bilgili arkadaşlarımızsınız. Sizin çok iyi eğitim aldığınızı biliyoruz. Sizler bu bölümlere muhteşem bir performans sergileyerek gelmişsiniz. Eşit şartlarda yapılan bir sınavda ilk yüzde 6-7’lik dilimdesiniz. Sizler gayretli olursanız, sizin başaramayacağınız bir şey yok. Mühendisin yaptığı işten zevk alıyor olması çok önemli. İşinizi sevin, kendinize güven duyun, aynı zamanda güvenilen biri olun. Başarısız denemelerde hemen vazgeçmeyin ve yeniden başlayın. Cesaretli ve iyimser olun, fikir sahibi olun. Birde yeniliklere açık olun, gerisi kendiliğinden gelecektir” diye konuştu.


Ar-Ge merkezlerinde çalışan mühendislerin bir takım avantajlara sahip olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci, burada çalışan mühendislerin belli alanlarda uzmanlaşma şansı yakalayacaklarını, yüksek lisans ve doktora yapma imkanına sahip olduklarını, devletinde bunu teşvik ettiğini belirterek, ayrıca buralarda çalışan mühendislerin mesleğini hakkıyla yapma imkanına sahip olduğunu söyledi.


Genç mühendislere bir takım tavsiyelerde de bulunan Başkan Büyüksimitci, “Özellikle en az bir yabancı dil, bir mühendisin olmazsa olmazları arasında. Herkesin bir altyapısı var. Sadece cesaretle ilgili belki bir takım sıkıntılar olabilir. Yanlış konuşuruz diye korkmayın. Bu işi kesinlikle ihmal etmeyin. Mesleğinizle ilgili bir takım programlar var bunları kesinlikle ihmal etmeyin. Özellikle çizim ve analiz programları çok önemli. Şimdi similasyonlar önemli olmaya başladı. Endüstri 4.0’a giderken nelere ihtiyaç olduğunu mutlaka araştırın. Mühendisliğin nereye doğru gittiğini iyi takip edin. Artık makinalar akıllanıyor, kendi arasında iletişime geçecek. Eğer biz ayakta kalmak istiyorsak bu sürece ayak uydurmak zorundayız. Kısacası Endüstri 4.0’a hazırlıklı olan mühendis arkadaşlarımız daha çok ilgi çekecekler” diye konuştu.




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