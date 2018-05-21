kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kayseri Havalimanı tören düzenlenecektir.

İç Hatlar Eğitim Salonu’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan DHMİ Kayseri Havalimanı Müdürü Fatih Koşak, "Türk sivil havacılık sektörünün lokomotifi, gelişen ve büyüyen Türk ekonomisinin temel taşlarından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün 85. yılını gurur, sevinç ve mutlulukla kutluyoruz. 85 yıllık geçmişi olan yapıcı, geleneklerine bağlı, yeniliklere açık, değişimlere öncü olma nitelikleriyle Türkiye’nin ulaştırma sektöründe etkin ve toplumsal yaşamında belirgin bir yeri ve ağırlığı olan bir kurumdur. Türk sivil havacılığı 2003’te başlayan serbestleşme sonrası adeta uçtu. Havayolu halkın yolu oldu. Artık uçakla seyahat etmek imtiyaz olmaktan çıktı, ihtiyaca dönüştü. Tam zamanında, hızlı, emniyetli, konforlu ve ekonomik bir ulaşımı sağlamak adına havayolu şirketlerimiz, kamu ve özel sektör temsilcilerimiz, hizmet kuruluşlarımız ve havacılık sektörüyle ilgili tüm kamu ve özel kurum kuruluşlarla işbirliği içindeki çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Kayseri Erkilet Havalimanı hakkında da bilgiler veren Koşak; "Havalimanı ilk olarak askeri eğitim ve nakliye uçuşlarının yapılması amacıyla 1944 yılında kurulma çalışmalarına başlanarak, 1950’li yıllarda uçuş faaliyetlerine başlamıştır. 1971 yılında 12. Hava Ulaştırma ana Üs Komutanlığı adını alan askeri hava meydanında sivil hava araçları ile yolcu taşıma işlemleri 1982’li yıllarda başlamış olup 1998 yılına kadar terminal hizmetleri askeri personellerce sürdürülmüştür. Havalimanımızda ilk terminal binası Kayseri İl Özel İdaresi tarafından 1994 yılında yaptırılmıştır. Fakat yapılan terminal binasının konumu ve şekli itibariyle terminal binası gereksinimlerini karşılamadığı düşünülerek yeni bir terminal binası yapılması kararı alınmış ve DLH tarafından 1997 yılında yapım çalışmalarına başlanan terminal binası 1998’de tamamlanmıştır. Aynı yıl içerisinde terminal binası Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne devredilerek hizmete verilmiştir. 2000 yılında dış hat seferlerine başlayan havalimanımız 2007 yılında kadar iç ve dış hat seferleri için terminal binası olarak kullanılmıştır. Havalimanımızda 30 Haziran 2007 tarihi itibariyle resmen açılışı yapılarak hizmete giren dış hatlar terminali ve destek binalarının kullanılmasıyla birlikte iç hatlar ve dış hatlar terminali olmak üzere birbirinden bağımsız terminallerde hizmet vermeye başlamıştır. 2009 yılında DLH tarafından yapılan terminal binası yıkılarak yerine yapılan yeni iç hatlar terminal binası 21 Ağustos 2010 tarihinde resmi açılışı yapılarak hizmete verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Havalimanında artan trafiğe cevap verebilmek için genel müdürlük ile birlikte gerekli gelecek planlamalarını yaptıklarını kaydeden Koşak, "1998 yılında açılan havalimanımızda 1 buçuk ayda 11 bin 504 yolcu trafiği sağlanmış. 2008 yılına geldiğimizde 674 bin 882 yolcu trafiği yapılmış, 2013’te 1 milyon 602 bin kişi havalimanımızı kullanmış, geçtiğimiz yıl 2017’de 2 milyon 147 bin yolcu havalimanımızı kullanmıştır. 2018 yılı Nisan sonu ilk 4 aylık verilere baktığımızda 677 bin 257 yolcu yapılmış, bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11’lik bir artışa tekabül etmektedir. 2018 yılı sonunda toplamda 14 bin 500 uçak trafiği ile birlikte 2 milyon 500 bin yolcu trafiğine ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Zekeriya Güney’in de katıldığı programda tanıtıcı kısa film izlendi.