Diplomasını Rektör olan babasının elinden aldı

Dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Muhammet Güven, Tıp Fakültesi’nden mezun olan kızı Tuğba Güven’e diplomasını kendisi verdi.

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonunda yapılan törene Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Erciyes Üniversitesi Rektörü Muhammed Güven, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Vali Süleyman Kamçı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin iyi hekimler yetiştirmeyi amaç edinin bir fakülte olduğunu ve standartlarını yükseltmeye her geçen gün devam ettiğini vurgulayarak: “Erciyes Üniversitesi’nin bu yıl 44. Mezuniyet törenin de buluştuk. Toplumun ihtiyacını gözeten, araştırma ve hizmet üretebilen, iyi bir iletişim kurabilen hekimler yetiştirmeyi amaç edinen fakültemiz standartlarını yükseltmeye her geçen gün arttırmaya devam etmektedir. Yaşamımız boyunca en dikkat etmemiz gereken şey sağlığımızdır. Sağlığın değerini ancak onu kaybedince anlamaktayız. Sağlığımızı kazanmak için ise siz değerli hekimlerin kontrolüne başvuruyoruz. Sağlığımızı sizlere emanet ediyoruz. Hekim hikmet sahibidir. Tıp bilimi baş döndürücü bir hızla ilerlemektedir. Bunun için de sizler de kendinizi dinamik tutabilmek için ömür boyu öğrenmeye araştırma yapmaya devam etmelisinizdir” ifadelerine yer verdi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Muhammed Güven ise Erciyes Üniversitesi’nin genç bir üniversite olduğunu ve 40 yıl da büyük işler yaptıklarını söyledi. Erciyes Üniversitesi’nin kendini dünyada kabul ettirmiş en iyi üniversitelerden biri olduğuna değinerek: “Erciyes Üniversitesi bu yıl 40. Yılını kutluyor. Tıp Fakültesi ise 50. Yılını kutluyor. 40 yaş üniversiteler için genç bir yaş olarak kabul ediliyor. Erciyes Üniversitesi 40 yıl gibi kısa bir süre içerisinde kendisini hem Türkiye’de hem dünyada kabul ettirmiş ülkemizin en iyi üniversitelerinden biri haline gelmiştir. Üniversitemizin kısa süre içerisinde kat ettiği mesafede katkıları olan herkese teşekkür ediyorum. Uluslararası standartlara baktığımızda Erciyes Üniversitesi bütün sıralamalarda yer alan, Türkiye sıralamalarında ise hep ilk 10’da yer alan bir üniversitedir. Erciyes Üniversitesi’nin yükünü çeken fakültelerden birisi de Tıp Fakültesidir. Türkiye sıralamasında ilk 5’de yer alıyoruz. Böyle bir fakülteden mezun verdiğimiz için mutluyuz. Çocuklarımız iyi bir eğitim alarak mezun oldular. Mezun olan öğrencilerimizi hocalarına, amirlerine sorduklarımızda hep övgüyle karşılaştık” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, çok iyi yetişmiş hekimlerin artık sağlık ordusuna katıldığını belirterek, bugün gurur verici bir gün yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Poyrazoğlu: “Bugün sizler ve bizler için gurur verici bir gündür. 260 genç hekimimiz bugün sağlık ordumuza katılıyor. Çocuklarımız artık iyi yetişmiş bir hekim olarak karşımızdadır. Siz aileler çok sıkıntılar çektiniz, endişelendiniz. Sizler şimdi mutluluk gözyaşları döküyorsunuz. Artık bir hekim anne ve babası olarak ne kadar gurur duysanız azdır. Siz öğrencilerim ve meslektaşlarım yorucu ve sıkıntılı günlerden geçtiniz. Arkadaşlarınız tatil yaparken sizler masa başında dirsek çürüttünüz. Kendileriniz hekimlerin yerine koyun ve emanetlerinize sahip çıkınız” dedi.

Konuşmaların ardından mezun olan 260 öğrenci Hekimlik Yemini etti. Fakülte birincisi Serhat Gökçe, mezuniyet kütüğüne plaketini çaktı. Tören mezun olan öğrencilere diploma ve plaketlerinin verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.