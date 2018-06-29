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29 Haziran 2018 17:31

Direksiyon başında arının soktuğu şoför kaza yaptı

Niğde’de arının sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden tanker sürücüsü kaza yaptı.

Direksiyon başında arının soktuğu şoför kaza yaptı

29 Haziran 2018 17:31


38 LZ 300 Plakalı mazot yüklü tankerle Mersin’den yola çıkan 26 yaşındaki Recep Kural’ı Adana-Kayseri yolu Sazlıca Kasabası yakınlarına geldiğinde arı soktu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt yüklü tanker ise kontrolden çıkınca devrildi. Kazanın hemen ardından yakıt yüklü tankerin alev almasına önlem olarak olay yerine itfaiye sevk edildi.


Ambulans ve polis ekiplerinin de sevk edildiği kaza da tonlarca yakıt çevreye aktı. İtfaiye ekipleri tankerden boşalan yakıtları yoldan su ve köpük yardımı ile temizlerken olası bir tehlikeye karşı vatandaşların bölgeye girmemesi için güvenlik şeridi çekildi. Bir süre trafiğe kapatılan yolda araçların tali yoldan geçmesine izin verildi.


Kaza sonrası hafif yaralanan sürücü Recep Kural Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken sürücünün arı sokmasına alerjisi olması nedeniyle baygınlık geçirdiğini söylediği öğrenildi.




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