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29 Haziran 2017 10:31

Diriliş Ertuğrul’un Yapımcısı Mehmet Bozdağ, Büyükşehir Belediyesi dergileri için Başkan Çelik’e teşekkür etti

Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Diriliş Ertuğrul’un Yapımcısı Mehmet Bozdağ, Büyükşehir Belediyesi dergileri için Başkan Çelik’e teşekkür etti

29 Haziran 2017 10:31

Mehmet Bozdağ, ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkarılan iki dergiden övgüyle bahsederek, dergileri “Muazzam” olarak nitelendirdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile bir süre görüştü. Başkan Çelik, Mehmet Bozdağ Diriliş Ertuğrul dizisi nedeniyle tebrik etti.


Ziyaretin gündemini Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkarılan “Düşünen Şehir” ve “Şehir Kültür Sanat” dergileri oluşturdu. Başkan Çelik’in bu dergileri çıkararak inanılmaz bir iş yaptığını ifade eden Bozdağ, “Muazzam dergiler çıkıyor. Bunu hiçbir belediye başkanı yapmıyor. Bunları çıkarmak milliyetçi muhafazakar kesimin en büyük hayaliydi. Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle dergiler yok” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de bu dergilerin şehir kaygısı ile yapıldığını belirterek, “Kültür sanat alanında hak ettiğimiz yerde değildik. Şehri okuyan şehir, düşünen şehir yapacağız. Bu konuda hem çalışmalar yapacağız hem de yapılacak çalışanları teşvik edeceğiz. Bu dergiler seçim kaygısı ile değil şehir kaygısı ile yapılmış dergiler” diye konuştu.




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