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16 Haziran 2017 16:19

DİSK Kayseri Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam:

15-16 Haziran işçi direnişinin 46.

DİSK Kayseri Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam:

16 Haziran 2017 16:19

Yıldönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenleyen DİSK Kayseri Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam, “15-16 Haziran işçi direnişi işçi sınıfının rehberi oldu” dedi.


DİSK Kayseri Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam, Yıldönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Sağlam, bu direnişin işçi sınıfının rehberi olduğunu söyledi.


Sağlam, şunları kaydetti:


“İşçi sınıfının15-16 Haziran direnişinin üzerinden 46 yıl geçti. DİSK kapısına kilit vurmak isteyen hükümete karşı işçiler bir olarak bu girişime hayır dediler. Çıkarılan karar bu direnişin etkisi ile anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi. İşçilerin sendikalarda özgürce örgütlenmesi ve sendikalardan özgürce yararlanmasını engellemeyi hedefleyen direniş yaklaşık 47 yıldır işçi sınıfının rehberi oldu.”




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