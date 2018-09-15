Diyarbakır şehidinin adı Muay Thai şampiyonasına verildi

Kayseri'de, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristlerce zırhlı polis aracına düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Muzaffer Can Ersoy'un adının verildiği Muay Thai şampiyonası başladı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristlerce zırhlı polis aracına düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Muzaffer Can Ersoy'un adının verildiği Muay Thai şampiyonası, Talas Kapalı Spor Salonu'nda başladı. 150 sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular, rakiplerini elemek için ter döktü.

Şampiyona hakkında bilgiler veren Muay Thai Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, "Amacımız, şehit özel harekatı Muzaffer Can Ersoy'un nezdinde bütün şehitlerimizi sporcularımıza ve antrenörlerimize tanıtmaktır. Aynı zamanda şehidimizin ailesiyle de sporcuları ve antrenörleri bir araya getirip vatanın gerçek sahibini, vatanın vatan olması için kanını döken şehitlerimizin isimlerini yüreklere nakşetmek için bunu yapıyoruz. Bizim içinde çok manidar oluyor. Bundan önceki şampiyonlara da şehitlerimizin ismini vermiştik. Bundan sonraki şampiyonalara da aynı şekilde şehitlerimizin ismini vereceğiz. Onlara vefamızı göstermek istiyoruz. Onlara olan borcumuzu ödeyemeyiz. Bu tip şampiyonlara şehrimizin katkısını bekliyoruZ" ifadelerini kullandı.