Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 15:42

Doç. Dr. Gökhan Bolat: “Maalesef terörden dolayı öleceğiz”

Doç. Dr. Gökhan Bolat: “Maalesef terörden dolayı öleceğiz”

07 Ocak 2017 15:42

KAYSERİ (İHA) – Küçük Millet Meclisinin konuğu olan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ortadoğu Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Bolat, Türkiye’nin hedeflerine ulaşana kadar, terör olaylarının devam edeceğini söyledi. Doç. Dr. Gökhan Bolat, “Maalesef terörden dolayı öleceğiz.” dedi.

Kocasinan Meclis Salonunda gerçekleştirilen Küçük Millet Meclisi olağan toplantısına konuşmacı olarak katılan Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Ortadoğu Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Bolat, ‘Terör ve Güvenlik’ konulu konuşmasında, ülkede son yıllarda meydana gelen terör olayları konusunda bilgi verdi.

Batı terör örgütlerinin tanımı konusunda ikiyüzlü…
Terörizmin tanıtımının literatürde her yer aynı olmasına rağmen, ülkelere göre terör örgütlerinin hangileri olduğu konusunda farklılıkları olduğunu belirten Doç. Dr. Gökhan Bolat, özellikle Batı dünyasının bu konuda ikiyüzlü davrandığını söyledi. Doç. Dr. Gökhan Bolat, “Resmi olarak terör örgütü kabul ettiği bir örgütü arka planda gizlice desteklemektedir. Hatta artık gizliliği de kaldırmıştır; örneğin PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin PKK ile bağlantılı olmadığı şeklinde kimsenin inanmadığı bir yorum dile getirip terör örgütü olarak kabul etmemektedir.” dedi.

Türkiye ne zaman büyüse…
Türkiye’de özellikle son 4 yıldan bu yana terör olaylarının artmasının nedenini Türkiye’nin bölgede gücünü ortaya koyma isteğine bağlayan Doç. Dr. Gökhan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Terör olaylarında ilk olarak terör örgütlerinin amaçları vardır, ikincisi de terör örgütlerini destekleyenlerin başka amaçları vardır. Örneğin PKK’yı kuranların kendilerine göre bir amaçları, finanse edenlerin de başka amaçları var. son dönemde özellikle DAEŞ’in, DHKP-C’nin FETÖ’nün, PKK’nın ve diğer irili ufaklı terör örgütlerinin Türkiye’ye bu kadar yoğunlaşmasının görünen sebebi Suriye’de başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu. Ya da Irak’ta Başika kampı merkezinde DAEŞ’e karşı verilen mücadele. Ama ana sebep, yaklaşık 100 yıl sonra Türkiye’nin iddiasız devlet zihniyetinden, tarihi, bölgesel, dini, politik misyonunu hatırlayan politikalar izlemeye başlamasıdır.”,

“Terör iddia sahibi ülke olmamızı istemiyor”
Terör olaylarının Türkiye gerçek misyonunu tamamlayana kadar devam edeceğine dikkat çeken Doç. Dr. Gökhan Bolat, “Terör bizden burada iddia sahibi olmamamızı 780 bin kilometre kare ile sınırlı kalmamızı, ki hatta onu bile istemiyor, hatta mümkünde burada defolup gitmemizi istiyor. Biz de 800 yıl bu bölgeyi yönettiğimizi söylüyoruz. Eğer gerçekten bu bölgede tarihi misyonumuza uygun bir şey yapmak istiyorsak, maalesef öleceğiz. Bu bombalar patlayacak. Ta ki bunları gerçekten ortadan kaldırıncaya, hedeflerimize ulaşıncaya kadar.” ifadelerini kullandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
6
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç