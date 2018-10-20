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Doğa gezisinde kaybolan 4 genç arama ekiplerince bulundu

Kayseri’de, doğa gezisine çıkan ve yollarını kaybeden 4 genç, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Kayseri'de, doğa gezisine çıkan ve yollarını kaybeden 4 genç, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Zincidere mevkiinde gündüz saatlerinde doğa gezisine çıkan yaşları 17 ile 19 arasında değişen 4 genç, havanın kararmasından sonra yollarını kaybetti. Gençlerin telefonla yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin 45 dakikalık arama çalışmaları sonrasında telefon irtibatı ile tam noktaları bulunan gençler UMKE ekipleri tarafından dağdan indirilerek polis ekiplerine teslim edildi.

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