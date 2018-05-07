Doğa Kayserilileri çağırıyor

Ş. tarafından “Doğa Seni Çağırıyor” sloganıyla düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşleri devam ediyor. Hafta sonu Erciyes’te yapılan ve şenlik havasında gerçekleşen yürüyüşe yaklaşık 11 bin kişi katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve her seferinde çok büyük bir ilgiyle karşılanan sağlıklı yaşam yürüyüşleri bu kez Erciyes-Kırlangıç Vadisi parkurunda yapıldı. Sağlıkları için yürümek isteyenler Erciyes’te bir araya geldiler. Büyük ilginin olduğu yürüyüşe şehrin dört bir yanından gelen yaklaşık 11 bin doğa ve sporsever katıldı.

Erciyes’ten Kırlangıç Vadisi’ne yürüyüşe geçen sporseverler 9 kilometrelik parkurun 5 km’lik bölümünü yürüdükten sonra Spor A.Ş.’nin eğitmenleri nezaretinde toplu halde spor yaptılar. Daha sonra Spor A.Ş.’nin ikramlarıyla kahvaltı yapan katılımcılar yine Spor A.Ş.’nin alanda oluşturduğu etkinliklerle doyasıya eğlendiler. Şenlik havasında geçen programda daha sonra kalan 4 km’lik parkur yüründü.