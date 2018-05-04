Doğal Ürünler Bahçesi’ndeki üreticilere çilek fidesi dağıtıldı

Doğal Ürünler Bahçesi’ndeki üreticilere Büyükşehir Belediyesi tarafından organik çilek üretiminin desteklenmesi için çilek fidesi dağıtıldı.

Kayseri’de yaşayanların daha sağlıklı beslenmesi için kurulan Doğal Ürünler Bahçesi’nde organik üretimin desteklenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) tarafından yapılan çalışmayla üreticilere organik çilek fidesi dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, şehrimizdeki organik çilek üretimini desteklemek için Bünyan’da açılan Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi’nde kadın çiftçilere eğitim verildiğini söyledi. Çileklerin nasıl dikileceği ve nasıl yetiştirileceği konusunda verilen eğitimlerin tamamlandığını dile getiren Safrantı, “Eğitimde başarılı olan kadın üreticilerimize çilek fidelerini dağıtıyoruz. Böylece çiftçilerimizin ekonomilerine katkı sağlamış olacağız. Ürünlerin bereketli olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Kadın Çiftçiler, Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi’nde eğitim alan üreticiler de aldıkları eğitim doğrultusunda üretime başladıklarını ifade ederek Ramazan ayı itibariyle satışlara başlayacaklarını ve reçellik çileklerin Doğal Ürünler Bahçesi’nden temin edilebileceğini belirttiler. Kadın çiftçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e vermiş olduğu destekler nedeniyle teşekkür ettiler.