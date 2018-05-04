Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 14:21

Doğal Ürünler Bahçesi’ndeki üreticilere çilek fidesi dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı’nda kurulan Doğal Ürünler Bahçesi, bu sezon da tamamen doğal ve organik ürünleri sofranıza sunmaya devam edecek.

Doğal Ürünler Bahçesi’ndeki üreticilere çilek fidesi dağıtıldı

04 Mayıs 2018 14:21

Doğal Ürünler Bahçesi’ndeki üreticilere Büyükşehir Belediyesi tarafından organik çilek üretiminin desteklenmesi için çilek fidesi dağıtıldı.


Kayseri’de yaşayanların daha sağlıklı beslenmesi için kurulan Doğal Ürünler Bahçesi’nde organik üretimin desteklenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) tarafından yapılan çalışmayla üreticilere organik çilek fidesi dağıtıldı.


Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, şehrimizdeki organik çilek üretimini desteklemek için Bünyan’da açılan Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi’nde kadın çiftçilere eğitim verildiğini söyledi. Çileklerin nasıl dikileceği ve nasıl yetiştirileceği konusunda verilen eğitimlerin tamamlandığını dile getiren Safrantı, “Eğitimde başarılı olan kadın üreticilerimize çilek fidelerini dağıtıyoruz. Böylece çiftçilerimizin ekonomilerine katkı sağlamış olacağız. Ürünlerin bereketli olmasını temenni ediyoruz” dedi.


Kadın Çiftçiler, Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi’nde eğitim alan üreticiler de aldıkları eğitim doğrultusunda üretime başladıklarını ifade ederek Ramazan ayı itibariyle satışlara başlayacaklarını ve reçellik çileklerin Doğal Ürünler Bahçesi’nden temin edilebileceğini belirttiler. Kadın çiftçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e vermiş olduğu destekler nedeniyle teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç