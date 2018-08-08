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08 Ağustos 2018 10:21

Doğalgaz hattı için Melikgazi iş başında!

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak Koramaz Vadisi Unesco koruması altına alınması için başlatılan çalışmanın bir devamı olarak bu bölgenin doğalgaz hatta için özel çalışma başlattıklarını söyledi.

Doğalgaz hattı için Melikgazi iş başında!

08 Ağustos 2018 10:21


Koramaz Vadisi projesinin bir an önce uygulanabilmesi için alt yapı çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Belediye Meclis kararı ile Kayserigaz şirketi ile yapılan görüşmeler neticesinde bu bölgeye belediye desteği ile öncelik verileceğini kaydetti.


Kaski, PTT, Kçetaş, Doğalgaz gibi alt yapı yatırımlarında belediyelerin katkı ve desteğinin işi hızlandırdığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Koramaz Vadisi UNESCO Dünya Mirasına Aday olası için 2015 yılında başlatılan çalışma şu anda son aşamaya geldi. Belediye olarak Koramaz Vadisi’nin Unesco Dünya Kültür Mirasına adaylığı için oluşturulan Rapor neticesinde alt yapı çalışmalarının başlanacaktır. Amacımız tarih, doğa, biyolojik çeşitlilik, mimari yapı, dini yapılar gibi pek çok mirası barındıran Koramaz vadisinin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve şehrimize kazandırılmasıdır” dedi.




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