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28 Aralık 2016 10:13

Doğalgaz için ilk abonelik başvurusunu Başkan Şinasi Gülcüoğlu yaptı

Doğalgaz için ilk abonelik başvurusunu Başkan Şinasi Gülcüoğlu yaptı

28 Aralık 2016 10:13

Bünyan’da doğalgaz için abonelik başvuruları alınmaya başlandı. İlk abonelik başvurusunu ise Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu yaptı.
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ile Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezinde açılan doğalgaz abonelik bürosunu ziyaret etti. Başkan Gülcüoğlu, burada doğalgaz aboneliği için başvuru yaptı.
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, "Hasan Yasir Bora beyefendinin özel ilgisiyle, gayretleriyle Allah razı olsun destekleriyle bu hizmeti Bünyanımıza getirdik. Ben sizlerin huzurunda kendisine şahsım ve hemşehrilerim adıma teşekkür ediyorum. İnşallah vatandaşlarımız kısa zamanda abonelik işlemleri ile birlikte evlerinin önüne kadar gelen doğalgazı kullanmaya başlayacak. Memleketimize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu doğalgaz aboneliği almak isteyen vatandaşların Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezinde açılan doğalgaz abonelik bürosunu ziyaret ederek yetkililerden gerekli evraklar ve diğer hususlar hakkında detaylı bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora da, "Başkanımızın isteği üzerine hafta sonuna kadar Bünyan’da abone alacağız. Sonrasında her hafta Salı günü burada sizlerle olacağız. Şuanda Bünyan’da bütün evlerin kapısında gaz var. Gazınız hazır aboneliklerinizi yaptırdıktan sonra tesisat hatlarınızı yaptırarak gazınızı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz” diye konuştu.
Başkan Gülcüoğlu daha sonra doğalgaz aboneliği için başvuru yaptı. Yoğun bir talebin olduğu büroda vatandaşlar bu büyük hizmet için Başkan Şinasi Gülcüoğlu’na ve emeği geçenlere teşekkür etti.



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