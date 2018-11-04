Doğan Cüceloğlu Kayseri Final Okullarında seminer verdi

Final Okulları Eğitim Danışmanı Doğan Cüceloğlu, Kayseri Final Okulları'nda 'Ailede iletişim ve başarı' konulu seminer verdi.

Final Okulları Eğitim Danışmanı Doğan Cüceloğlu, Kayseri Final Okulları'nda hizmet içi eğitim seminerinde idareci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Büyük ilginin gösterildiği seminerde Doğan Cüceloğlu, öğretmenlere 'Aile içi iletişim ve başarı'nın yolları hakkında bilgiler verdi.

Seminere, öğretmen ve idareciler tarafından büyük ilgi gösterildi.