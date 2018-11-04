Doğan Cüceloğlu Kayseri Final Okullarında seminer verdi

Final Okulları Eğitim Danışmanı Doğan Cüceloğlu, Kayseri Final Okulları'nda 'Ailede iletişim ve başarı' konulu seminer verdi.

Final Okulları Eğitim Danışmanı Doğan Cüceloğlu, Kayseri Final Okulları'nda hizmet içi eğitim seminerinde idareci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Büyük ilginin gösterildiği seminerde Doğan Cüceloğlu, öğretmenlere 'Aile içi iletişim ve başarı'nın yolları hakkında bilgiler verdi.

Doğan Cüceloğlu, “Teknoloji bağımlılığı en önemli sorun olarak ortaya çıkıyor. Anne ve babaların kendi ailelerindeki değerlerini gözden geçirip bu değerler çerçevesinde zaman yönetimini uygulamalarıdır. Çocuğun her istediği olacak diye, anne ve babanın her isteyeceği olacak diye bir şey yok. Ailede sevgi ve saygı çerçevesinde sorumluluk olmalı. Çocuğun televizyona, bilgisayara, sosyal medyaya ne kadar zaman ayıracağı günlük hakları var ve bunlar takip edilir” dedi.

Cüceloğlu, “Sağlıklı aile olmak hepimizin görevi. Geleceğimizi önemsiyorsak bu önemli bir konu olarak bilinmeli ve takip edilmeli. İnsan hangi meslekte olursa olsun, insanın var oluşu var bir de mesleki becerileri var. İnsan varoluşunda eğer zenginse, subay olsun, doktor olsun, mühendis olsun o insan mutlaka mesleğinde başarılı olur. Spor, sanat gibi alanlara ilgi duymak o insanın var oluşunu zenginleştirir. Hayata bakış tarzını ve bilinçli olarak geçirmesini etkiler. O bakımdan anne ve babaların çocukların var oluşuna katkı sağlamak için spor, resim, müzik, sanat gibi alanlarda zaman geçirmelerine ve kendilerini bulmalarına önem vermelerini hakikaten çok isterim.

Hangi alanda olursa olsun çocuğunuzun iyi anne baba olmasını, çocuğunuzun kendi mesleğinde güler yüzlü olmasını istiyorsanız mutlaka onun var oluşunu zenginleştirmek lazım. Bunu da zenginleştirmek için sınıflarda malumat yüklemekle değil, sporla, resimle, müzikle, sanatla olacak şeydir.

İnsanın kendi yaşamında var olmaya fırsat bulamayan insanın mutlu olması mümkün değil. Çocuğunuz çocukluğunu yaşıyor olması lazım. Bunun parayla ilgisi yok. Yaşamında kendisi olarak var olması meselesi var. Sizin anne baba olarak her şeyden önce buna örnek olmanız yazım. Yaşamınızda kendiniz olarak var mısınız? Bu konularda konferans veriyorum. İnsanın yaşamında kendisi olarak var olmadan mutlu olması imkansızdır” diye konuştu.