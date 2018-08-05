Doğaseverler Büyükşehir’in yürüyüşünde buluştu

Ş.’nin düzenlediği “Doğa Seni Çağırıyor” yürüyüş etkinlikleri vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor. Hafta sonu 5 bin kişinin katılımıyla Yemliha’da Kızılırmak parkurunda yapılan yürüyüş etkinliği, katılımcılara keyifli dakikalar geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve her seferinde büyük bir ilgiyle karşılanan sağlıklı yaşam yürüyüşleri bu kez Yemliha-Kızılırmak parkurunda yapıldı. Düzenlenen etkinlikte sağlık ve spor için yürümek isteyenler Yemliha’da bir araya geldi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterilen yürüyüşe Kayseri’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Yemliha’dan başlayan 10 kilometrelik yürüyüşün yaklaşık 6 kilometrelik kısmı Kızılırmak kenarında gerçekleştirildi. 10 kilometrelik parkuru tamamlayan vatandaşlar yürüyüş sonrasında Spor A.Ş.’nin eğitmenleri nezaretinde toplu halde spor yaptı. Ardından Spor A.Ş.’nin ikramlarıyla kahvaltı yapan katılımcılar yine Spor A.Ş.’nin alanda oluşturduğu etkinliklerle doyasıya eğlendiler.