Doğayı sevme becerisi kazanmak için fidan diktiler

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ÇOGEP Programı kapsamında yürütülen ‘Genç Bakışlar, Mutlu Yüzler’ Projesi kapsamında 40 öğrenci, toprakla buluştu ve fide dikimi gerçekleştirdi. Öncesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinden fide dikimi hakkında bilgiler alan öğrenciler, heyecanlı anlar yaşadı.

Etkinlik hakkında bilgiler veren İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Özcan Erdoğdu, “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum destekli Polislik Şube Müdürlüğümüzün çocuk ve gençleri koruma programı olan, özellikle İçişleri Bakanlığımız tarafından koordine edilen ÇOGEP programı kapsamındaki projemizin etkinliği için buradayız. ÇOGEP programı özellikle dezavantajlı çocukların ve risk altındaki çocukların, herhangi bir suçun mağduru olan çocukların korunması, onların topluma daha iyi bir şekilde adapte edilebilmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmış olan bir programdır. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz tarafından hazırlamış olduğumuz Genç Bakışlar, Mutlu Yüzler Projemizin en önemli faaliyetlerinden biri olan, en iyi tarım uygulamaları olarak kabul edilen hobi bahçesi faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 10-13 yaş grubu arasında 40 çocuğumuz tarımsal üretimin nasıl yapıldığı, boş zamanlarını iyi bir şekilde geçirebilmeleri için doğayı sevme becerilerinin kazandırıldığı bu faaliyete dahil etmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.