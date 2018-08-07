Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 11:38

Doğru tercihin adresi Melikgazi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, üniversiteye giriş sonuçlarında öğrenci ve velilerimize doğru tercih yapmaları konusunda yardımcı olabilmek için İletişim Merkezinde tercih masası oluşturulduğunu söyledi.

Doğru tercihin adresi Melikgazi

07 Ağustos 2018 11:38


Melikgazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Melikgazi Rehberlik Araştırma merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmanın bugün itibariyle hizmet vermeye başladığını belirten Başkan Büyükkılıç “Üniversiteli adaylara açıklanan sonuçlar doğrultusunda başarılar diliyorum. Temennimiz gönüllerindeki bölümlere yerleşmeleridir. Eğitimin ve Eğitimcinin Dostu bir belediye olarak bünyesinde kurduğumuz stantlarda öğretmenlerimiz tarafından doğru yönlendirmelerle öğrencilerimize yol gösteriyor, üniversite ve meslek tercihlerinde katkıda bulunuyoruz” dedi.


Melikgazi Belediyesi İletişim Merkezinde 07-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında öğrencilere tercih hizmeti vereceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıracak gençlerimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını bu nedene ile gençlere doğru tercih doğru eğitim konusunda yardımcı olduklarını kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç