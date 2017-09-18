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18 Eylül 2017 14:09

Dört Ayaklı Türbesi için onarım ve çevre düzenlemesi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dört Ayaklı Türbesi için bakım ve onarım çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Dört Ayaklı Türbesi için onarım ve çevre düzenlemesi

18 Eylül 2017 14:09


Melikgazi İlçe sınırları içerisindeki eserlerin sadece Melikgazi ve Kayseri’nin değil Anadolu ve Dünya Kültür Mirasının birer parçası olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç “Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde yer alan ve Dört Ayaklı Türbe olarak bilinen yapı mimari üslubundan dolayı 14. Yüzyıl eserleri olarak bilinmektedir. Kitabesi yoktur. Türbe bir çok kez bakım ve onarım gördüğü tahmin edilmektedir. Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi mekânların bakım ve onarım çalışmamıza Dört Ayaklı Türbesini de içine alarak bu alanda çevre düzenlemesi yapılmaktadır. Dört Ayaklı Türbesi aynı zamanda yapım malzemesi ve yapı tekniği ile mimari bir sanat eseri olup, birçok sanat tarihçisi ve mimarlar tarafından gezilmekte ve incelenmektedir” dedi.


Battalgazi Bulvarı yanında yer alan ve sur yıkıntıları içerisinde kalan yapıda çevre düzenlemesi, otopark yapılacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, türbe dış mekan çalışması yapılacağını bunun gerekli ilgili projenin yapıldığını sözlerine ekledi.




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