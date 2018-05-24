Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 11:34

Dostluk Kulübü, yeni yönetimi ilk toplantısı için iftarda buluştu

Kayseri Dostluk Kulübü’nde yapılan Olağan Genel Kurul sonrasında yeni yönetim kurulu belli oldu.

Dostluk Kulübü, yeni yönetimi ilk toplantısı için iftarda buluştu

24 Mayıs 2018 11:34

Başkan Şirvan Azgıt’ın güven tazelediği genel kurul sonrasında yönetim kurulu ilk toplantısını birlikte iftar açarak gerçekleştirdi.


Yapılan Genel Kurul sonrasında iftarda buluşan yeni yönetim kurulu Şirvan Azgıt, Ömer İlhan, Şamil Gergin, Hikmet Canbay ve Kübra Navruzoğlu isimlerinden oluştu. İlk toplantıda DostlukKulübü hakkında bilgi veren Başkan Şirvan Azgıt, ’’Kulübümüz üyeleri arasında bağları sevgi, saygı ve dostluk temelleri üzerinde geliştirmek, onların kişisel gelişimlerine yardımcı olmak, aralarındaki işbirliğini geliştirmek ve böylece topluma katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Üyelerimizin aydınlatılması amacıyla ekonomik ve ve sosyal hayatımızı ilgilendiren konularda toplantı, konferans, panel, söyleşi, tiyatro, kurs, gezi gibi kültürel faaliyetlerde bulunur. Aslında sloganımız her şeyin özeti niteliğindedir: ’Herkesin dosta ihtiyacı vardır ve Birlikte isek güçlüyüz.’ Ayrıca, görevde olduğumuz iki yıllık süreçte üyelerimizin ve toplumun faydasına birçok faaliyet gerçekleştirirken, yeni dönemde özverili şekilde çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç