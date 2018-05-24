Dostluk Kulübü, yeni yönetimi ilk toplantısı için iftarda buluştu

Başkan Şirvan Azgıt’ın güven tazelediği genel kurul sonrasında yönetim kurulu ilk toplantısını birlikte iftar açarak gerçekleştirdi.

Yapılan Genel Kurul sonrasında iftarda buluşan yeni yönetim kurulu Şirvan Azgıt, Ömer İlhan, Şamil Gergin, Hikmet Canbay ve Kübra Navruzoğlu isimlerinden oluştu. İlk toplantıda DostlukKulübü hakkında bilgi veren Başkan Şirvan Azgıt, ’’Kulübümüz üyeleri arasında bağları sevgi, saygı ve dostluk temelleri üzerinde geliştirmek, onların kişisel gelişimlerine yardımcı olmak, aralarındaki işbirliğini geliştirmek ve böylece topluma katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Üyelerimizin aydınlatılması amacıyla ekonomik ve ve sosyal hayatımızı ilgilendiren konularda toplantı, konferans, panel, söyleşi, tiyatro, kurs, gezi gibi kültürel faaliyetlerde bulunur. Aslında sloganımız her şeyin özeti niteliğindedir: ’Herkesin dosta ihtiyacı vardır ve Birlikte isek güçlüyüz.’ Ayrıca, görevde olduğumuz iki yıllık süreçte üyelerimizin ve toplumun faydasına birçok faaliyet gerçekleştirirken, yeni dönemde özverili şekilde çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.