Dövizin yükselmesi gurbetçiler için bir fırsat

Arslantaş ayrıca, dövizin yükselmesi ve konut piyasasının üzerinde zam olmaması gurbetçi vatandaşlar için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu ifade etti.

Devletin ve bankaların aldığı faiz indirimi kararlarından memnun kaldıklarını belirten Arslantaş, "Son dönemlerde devletimizin ülke içindeki ekonominin canlanması amacıyla almış olduğu bazı kararlar ve uygulamaya koyduğu ekonomik tedbirler gerçekten toplum nezdinde ve iş dünyası içerisinde olumlu karşılanmış, moral ve motivasyonu yükselten çalışmalar olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte içerisinde bulunmuş olduğumuz inşaat sektöründe bir takım düzenlemeler meydana gelmiş, bunlardan bir tanesi de kdv indirimi. Kdv indirimi aslında inşaat sektöründe çok geniş kapsamlı bir yere sahip değildir. Kdv indirimi bildiğiniz gibi lüks konutlarda yüzde 18, aynı zamanda net alanı 150 metrekarenin üzerinde olan konutlar için geçerlidir. Aksi takdirde diğer konutlardaki kdv oranı zaten yüzde 1’dir. Bunun daha çok Anadolu bölgesinde değil de İstanbul bölgesinde ciddi faydalarının olacağını düşünmekteyim. Nitekim İstanbul’da bir yatırımım vardı, orada ciddi anlamda rakamlarda bir düşme söz konusu oldu. Yüzde 10 gibi bir rakamın düşmesi çok ciddi bir düşüş. Lakin kendi memleketimiz Kayseri’de bunun çok ciddi faydası olacağını düşünmemekteyim. Bunun yanında özellikle devlet bankaları eliyle 1 oranının altına 0,98-0,99’lara düşmesi özellikle bizim bölgemizde piyasaları çok olumlu etkileyeceğini düşünmekteyim. Çünkü insanlarımız yüksek faiz oranlarında konut sahibi olabilmeyi devamlı olarak mantıklı görmüyorlardı. Almış oldukları konutlara ödemiş oldukları faizi hesapladıklarında altından kalkamayacağını görüyorlardı. Şuanda alınan kararlarla çok ciddi bir faiz indiriminin gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu da çok ciddi anlamda finansman anlamında yatırımcılara, ev sahibi olmak isteyen hemşehrilerimize ciddi bir destek sağlamakta. Ben, onların da bu fırsatı kaçıracağını düşünmüyorum. Zaten geçici bir süre verilen bir destek olduğu için kısa süre içerisinde bu fırsatı faydaya çevireceklerini düşünüyorum. Konut satışının da bu şekilde hızlanacağını düşünmekteyim. Bu olumlu bir gelişme, biz de gerçekten çok memnun kaldık" diye konuştu.

İnşaat sektöründeki yoğunluğun bayramdan sonra hareketleneceğini ümit ettiklerini kaydeden Arslantaş, "İnşaat sektöründe imalatlarda yoğunluk enteresan bir şekilde hız kesmeden devam ediyor. Son haftaya kadar bu yoğunluk beklediğimiz gibi olmadı. Ancak özellikle faizlerin inmesiyle birlikte arkadaşlarla da yaptığımız görüşmelerde, birkaç gündür bir hareketlenmenin meydana geldiğini söylüyorlar. Bu inşallah tam anlamıyla oturduğunda, halkımız tarafından faiz oranlarının tam anlamıyla incelendiğinde bunun daha da yoğunlaşacağını ve inşaat sektörünün de ciddi anlamda özellikle bayram sonunda hareketleneceğini ümit ediyoruz" dedi.

"Devletimizin fedakarlığıyla gerçekleşen atılımlar, inşallah pozitif şekilde piyasaya yansır"

Devletin aldığı kararların dar boğazdaki inşaat firmalarına oksijen niteliğinde bir nefes olacağının da altını çizen Arslantaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimizin aldığı bu kararlar, gerçekten dar boğazdaki inşaat firmalarına nefes olacak şekilde. Bunların büyük fedakarlıklarla da yapıldığını biliyoruz, gerçekten devletimizin fedakarlığıyla gerçekleşmiş bir atılımlar. İnşallah bunlar pozitif bir şekilde piyasalara yansır."

"Dövizin yükselmesi yatırım yapan gurbetçilere yüzde 25 avantajlı şekilde dönecek"

Dövizin yükselmesinin ve konut piyasasına zam gelmemiş olmasının gurbetçiler için büyük bir yatırım fırsatı olduğunu, gurbetçilerin de bu fırsatı çok iyi değerlendireceğini belirten Arslantaş, “Dövizin neden yükseldiğini hepimiz biliyoruz. Sonuçta yükseliyor, buna yapabileceğimiz pek bir şeyimiz yok. Hal böyle olunca yapabileceğimiz şey şu, gurtbetçilerimize bunu avantaja çevirebilmek. Gurbetçi birçok hemşehrimiz var, gerçekten onlar için de şuan yatırımın tam zamanı. Yani bir sene öncesine göre paralarının yüzde 15-25 değer kazandığını düşündüğünüzde ve konut piyasasının üzerine zam koymadığını düşündüğünüz zaman şuanda yapmış oldukları yatırımların kendilerine en az yüzde 20-25 gibi avantajlı bir şekilde döneceği de bir gerçek. Ben onların da bunu çok iyi şekilde değerledireceklerini ve aynı zamanda ülkemize de ciddi şekilde destek sağlayacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.