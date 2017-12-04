Dr. Bostan: “Genital estetik kadının kendine olan güvenini artırıyor”

Hüsne Bostan, gebelik, doğum, ilerleyen yaş ve bazen yapısal olarak ortaya çıkan genital bölge şekil ve estetik kusurlarının, cerrahiden dermokozmetik yöntemlere kadar farklı tedavi seçenekleriyle kolaylıkla tedavi edilebileceğini söyledi.

Genital bölgede gençleştirme, sıkılaştırma, şekil ve renk bozukluklarının düzeltilmesi ve ayrıca haz bozukluklarının tedavisini de içeren genital estetik uygulamalarının hala yeterince tanınmayan yeni bir alan olduğunu belirten Hüsne Bostan, genital bölgedeki şekil ve estetik kusurlarının ortaya çıkmasında, gebelik, doğum, ilerleyen yaş ve yapısal nedenler olmak üzere birçok etkenin rol oynadığını ifade etti.

Ancak, ilerleyen cerrahi teknikler, lazer ve radyofrekans cihazlarının bu alanda kullanılmaya başlanılması ve PRP yöntemi ile bu sorunlar kolaylıkla tedavi edilebildiğini kaydeden Dr. Hüsne Bostan, “18 yaştan sonra her yaşta yapılabilen bu tedaviler; lohusalık döneminde, aktif enfeksiyon varlığında, kontrol altına alınamamış şeker hastalığında, beden kitle indeksi 40’ın üzerinde olan morbid obez hastalarında, anormal yara iyileşmesi olan kişilerde, psikiyatrik hastalıkların bir kısmında, kanser tanısı veya şüphesi varlığında ise uygulanamıyor” dedi.

Tedavide muayene bulguları önemli

Genital estetik amacıyla hekime başvurulmasıyla başlayan süreçte tedavi şeklini kişinin muayene bulguları ve isteklerinin belirlediğini dile getiren Dr. Hüsne Bostan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tedavi boyunca hastanın hekimine güven duyması ve işbirliği içinde hareket etmesinin önem taşıyor. Bazı durumlarda cerrahi, lazer, radyofrekans ve PRP yöntemi kombine edilerek birlikte, bazı durumlarda ise bu yöntemler tek tek uygulanıyor. Her bir yöntemin maliyeti, süresi,işlem riskleri, anestezisi, işlem sonrası bakımı, sonuç alma süresinin farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle hastanın tedavi planını ve izlenecek yolu belirlerken ayrıntılı şekilde bilgilendirilmesi önem taşıyor. Bazı işlemlerin bir kısmının anestezi dahi gerektirmeden poliklinik şartlarında rahatlıkla uygulanabiliyor. Hastaların öğle arası bile gelip uygulama sonrası rahatlıkla sosyal hayatına ve cinsel hayata devam edebilecekleri yöntemlerdir.”

Talep giderek artıyor

Güncel hayatta genital estetik ve kozmetik jinekolojinin tahmin edilenin üzerinde bir yer edindiğini söyleyen Dr. Hüsne Bostan, “Bu sorun estetik kaygıların yanında ihtiyaç duyulan bir alan haline gelmiş durumda. Dolayısıyla talep de her geçen gün hızla artıyor. Uygulanan işlemler sonrası sonuçlar ve bu sonuçların kişinin hayatına etkileri beklenenden daha fazla memnuniyet oluşturuyor. Estetik sorunlarının giderilmesi ve cinsel hayatında olumlu sonuçların fark edilmesiyle kişinin kendine olan güveni de artıyor” ifadelerini kullandı.